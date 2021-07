AGF-træner: Vi skal gå videre mod nordirsk modstander

AGF's cheftræner, David Nielsen, håber, at klubben kan gøre en god figur og hæfter sig ved, at klubben skal gå videre mod den nordirske modstander.

- Vi skal slå det hold ud over de to opgør. Længere er den ikke.

- Vi skal bare tage favoritværdigheden på os og sørge for at gøre arbejdet, siger David Nielsen før mødet i anden runde af kvalifikationen.

Sidste år blev AGF slået ud af Europa League-kvalifikationen til slovenske NS Mura, og David Nielsen er bekendt med, at det kræver meget at nå et europæisk gruppespil.

- Det kan godt være, at der er lidt lang vej til et europæisk gruppespil, men vi jagter det selvfølgelig hele vejen.

- Vi ønsker at gøre det så godt som muligt i de turneringer, vi er med i, og vi er jo med i tre turneringer, og det glæder vi os til at gå i gang med.

- Målsætningen inden for de næste fem år er, at vi skal i et gruppespil, men nu er vi her, og så går vi fuld skrald efter det.

- Det handler også om, hvem man trækker, men i første omgang handler det om at komme videre fra denne runde, siger cheftræneren.

Larne FC er dog ikke et hold, som AGF-spillerne er synderligt bekendte med. Heller ikke klubbens målmand Jesper Hansen, som i sommerpausen er kommet til fra FC Midtjylland.

- Jeg kender ikke så meget til dem. Jeg forventer et nordirsk hold, der fighter og kriger og måske minder lidt om nogle af de hold, man finder i de lavere rækker herhjemme.

- Det er lidt mere ydmyge forhold, så der skal virkelig leveres en koncentreret indsats for at få et godt resultat hjem til returopgøret, siger AGF's nye førstekeeper.

Jesper Hansen håber ligesom sin cheftræner, at klubben kan nå et europæisk gruppespil.

- Der kommer nogle spændende opgør i den nye turnering, så det kunne være fedt at gå hele vejen til et gruppespil eller i hvert fald til playoff-runden.

- Det kunne være en kæmpe milepæl for klubben, selv om vejen er lang og svær, siger Jesper Hansen.

Opgøret mod Larne FC afgøres over to kampe, hvor der er returopgør i Aarhus ugen efter.