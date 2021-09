AGF-træner: Vi har vendt den dårlige sæsonstart

- Man må sige, at vi har fået vendt den dårlige start. Det pegede efter de første seks kampe ikke just i retning af, at vi lige skulle gå ud og tage syv point i tre kampe, siger AGF-træneren.

Efter seks kampe havde AGF bare skrabet to point til sig. Efter de seneste tre kampe er totalen dog nu på ni point, som placerer aarhusianerne på niendepladsen.

Det er bare to point fra top-6 og Silkeborg på sjettepladsen, som holdet mandag vandt 2-0 over. Og den gode stime kommer til at frigøre AGF-mandskabet, mener Nielsen.

- Jeg synes, vi har et hold nu, som er godt, og nu kommer vi til at spille med positivitet uanset hvad.

- Nu har vi en hjemmekamp i Superligaen mod Sønderjyske næste gang, og den skal vi ud og angribe på en positiv måde. Jo flere gode oplevelser, spillerne får i bagagen, des flere gode tanker tænker de og omvendt.

- Vi fik en rigtig skidt start på sæsonen, men de syv point i de seneste tre kampe har været fuldstændig afgørende for os, siger træneren.

En der har været med til at vende den sejrsløse stime for AGF er nytilkomne Mikael Anderson, som har scoret i sine to første kampe for klubben.

I sin første kamp blev den 23-årige islænding matchvinder med det enlige mål i 1-0-sejren hjemme over Vejle, mens han scorede det sidste mål i mandagens 2-0-sejr i Silkeborg.

Midtbanespilleren kom til klubben på transfervinduets sidste dag, og har siden sin ankomst ikke mærket noget til krisen.

- Jeg har egentlig slet ikke bemærket den dårlige stemning, som der er blevet skrevet om.

- Der har været god stemning i truppen, og alle virker til at have fuldstændig tro på projektet, og vi vidste godt, at der ikke skulle meget til, før at det her skulle vende, siger han.

På det personlige plan er Anderson meget godt tilfreds med sin første tid i AGF-trøjen.

- Jeg er egentlig bare glad for, at jeg har fået den her start i AGF, og det giver ekstra tro på tingene, og vi tror, vi har potentiale til endnu mere, end den placering, vi ligger på lige nu, siger den nye AGF-darling.