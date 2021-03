AGF-træner: Pokalexit giver Brøndby en fordel i guldkampen

Det er en stor fordel for Superligaens tophold, Brøndby, at holdets nærmeste forfølgere i ligaen, AGF og FC Midtjylland, fortsat er med i pokalturneringen.

Det betyder, at Brøndby går ind til sæsonens mesterskabsslutspil med et forspring på to point til FCM og syv point til AGF. Det gør Brøndby til mesterskabsfavoritter, lyder det fra AGF-træneren.

- Brøndby er favoritter på grund af forspringet til FC Midtjylland, og de point er sindssygt svære at hente i et tæt slutspil. Oveni det har Brøndby en kæmpe overhånd i at være ude af pokalturneringen, hvor de ikke skal forholde sig til et dobbelt opgør mod en stærk modstander, siger han og uddyber:

- De ekstra kampe kunne godt trække tænder ud i en titelkamp, så der er ingen tvivl om, at Brøndby har en fordel i forhold til to af de tre hold, der ligger efter dem, siger David Nielsen.

I Brøndby-lejren mener anfører, Andreas Maxsø, at David Nielsen kan have en pointé, og Brøndby skal sørge for at udnytte fordelen.

- Når ligaen er så tæt, og som det fortsat bliver med masser af kampe, så kommer vi alt andet lige til at have mere friske ben, og det skal vi udnytte, siger han.

Maxsø slår samtidig fast, at Brøndby trods alt havde foretrukket fortsat at være med i pokalturneringen:

- Omvendt så ville vi gøre alt for at være med, og jeg ved, AGF også lægger en dyd i at være med, så de skal ikke brokke sig, siger han.

Brøndby-cheftræner, Niels Frederiksen, er ikke enig med sin kollega fra AGF.

- Jeg ser det ikke få nogen betydning, fordi det er så få kampe. De er professionelle fodboldspillere, og de kan sagtens tåle at spille tre kampe på en uge indimellem, siger han.

Hverken Frederiksen og Maxsø er meget for at påtage sig favoritrollen i kampen om mesterskabet, selv om begge erkender, at det er et godt udgangspunkt at ligge nummer et.

I pokalsemifinalerne har AGF trukket Randers FC, mens FCM og Sønderjyske mødes over to kampe i april.