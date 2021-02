AGF-træner: God bane kan blive afgørende i topstriden

Sidste runde spillede AGF uafgjort ude mod Vejle på en bane, som ikke lignede noget, der skulle bruges til at spille superligafodbold på.

Derfor var cheftræner David Nielsen også tilfreds med at være tilbage i vante rammer på Ceres Park, hvor underlaget ser ganske fint til trods for årstiden.

- Vores bane er god, og det betyder meget, at vi ved, hvad vi får. Det kan godt blive vigtigt for os i den afgørende fase.

- Til trods for en god bane blev det en uforudsigelig kamp. Vi kom dog godt ud til anden halvleg. Jeg ville gerne have holdt det offensive tryk lidt længere, men jeg er tilfreds med, at vi tog sejren, siger AGF-træneren.

Også AGF-topscorer og spydspids Patrick Mortensen var glad for at være tilbage i Aarhus.

- Det var dejligt at være tilbage på Ceres Park. Der er gjort et fremragende stykke arbejde med at holde banen fin og klar. Der er ikke noget at sætte en finger på.

Fra gæsternes målmand Thomas Mikkelsen var det dog ikke lutter rosende ord om græstæppet på Ceres Park, som han dog medgiver var bedre end banen, som Lyngby for fire dage siden spillede på i Odense.

- Det er klart, at banen var bedre, men den her i Aarhus var også knoldet og hullet til sidst. Det var svært at få bolden til at rulle ordentligt.

Knap så meget glæde var der over det aarhusianske underlag hos Lyngbys cheftræner, Carit Falch. Han mente, at banen var meget langsom og knoldet, men modsat Mikkelsen foretrak han nærmest den snefyldte bane i Odense.

- Banen var rigtig dårlig i dag. Det kan lyde vanvittigt, men det er lige før, at banen i Odense var bedre, fordi den var hurtig. Det er lige præcis det modsatte af det, som vi har brug for i vores spil, siger Falch.