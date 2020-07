AGF-topscorer om sølvkamp: Tror ikke FCK gør rent bord

AGF spillede sig i søndags forbi FC København og op som nummer to i 3F Superligaen, men onsdagens resultat betyder, at FCK igen har serveretten i sølvkampen.

Sølvdrømmene led onsdag aften et knæk for AGF, der måtte nøjes med 1-1 ude mod FC Nordsjælland.

Københavnerne kan nemlig overtage andenpladsen med en sejr i torsdagens udekamp mod AaB og dermed gå ind til sidste spillerunde med de bedste kort på hånden i forhold til sølvmedaljerne.

AGF-topscorer Patrick Mortensen tvivler dog på, at FCK både slår AaB og FC Nordsjælland, som løverne møder i egen hule i sidste runde.

- Hvis vi leverer en fin præstation og vinder over Brøndby på søndag, så tror jeg ikke, at FCK vinder de sidste to. Men nu ligger det i FCK's hænder, og så må vi se, hvordan det ser ud i morgen.

- Vi skal være stolte over, at vi har sikret os medaljer for første gang i 23 år. Det er stor præstation i sig selv, men når vi kan vinde sølv, vil vi selvfølgelig gerne gøre det, siger Patrick Mortensen.

På forhånd havde AGF efter alt at dømme solgt sæsonen for en tredjeplads, men med tanke på det gode udgangspunkt, som klubben sikrede sig ved at slå FCK med 4-2 i søndags, erkender cheftræner David Nielsen, at bronzemedaljer nu vil være en smule skuffende.

- Selvfølgelig vil det være det, men sådan er det. Man vil jo altid gerne have så meget som muligt, siger cheftræneren og tilføjer:

- Vi må gøre det, vi kan. Nu har vi været i København to gange med tre dages mellemrum, og vi fik desværre ikke seks point. Vi fik fire, men det er stadigvæk en stærk præstation.

- Både spillerne og jeg kommer til at presse alt ud af den her sæson, og om det så bliver bronze- eller sølvmedaljer, må tiden vise, for det afhænger af andre hold.

- At vi har presset det helt frem hertil, så vi står foran den sidste kamp og kan få sølvmedaljer, er en enorm præstation af spillerne, siger David Nielsen.

AGF har i skrivende stund to points forspring til FCK på tredjepladsen.