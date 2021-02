AGF-topscorer om drama mod FCK: Dommeren beklager dybt

Aarhusianerne var foran 3-2 indtil dybt inde i overtiden, hvor det lykkedes FCK at udligne på et straffespark af Jonas Wind. Problemet var, at dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt allerede havde fløjtet kampen af, hvorfor jublen var brudt løs i AGF-lejren.

Efterfølgende blev dommeren dog kaldt til VAR-skærmen og dømte derefter straffespark til FCK, fordi en AGF-spiller havde ramt bolden med armen i feltet.

AGF-profilen Patrick Mortensen fortæller efter kampen, at dommeren har beklaget dybt.

- Dommeren fik fløjtet af, og han sagde så efter kampen, at det beklager han helt vildt, men at han har reglerne på sin side i forhold til godt at kunne give straffesparket efterfølgende.

- Det er, hvad det er, og det er ikke derfor, at vi tabte kampen - eller fik uafgjort, mener jeg. Vi føler jo, at vi har tabt. Det er 100 procent vores egen skyld, at vi ikke fik de tre point, for vi lavede for mange børnefejl i de sidste minutter, siger Patrick Mortensen.

AGF-træner David Nielsen fokuserer ikke så meget på den kontroversielle situation, men i stedet på antallet af tillægsminutter i kampen.

- Jeg har fokus på, at jeg synes, det er vildt at finde seks minutter, og det er det eneste, siger David Nielsen og tilføjer om det sene pointtab:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi kom herover og gjorde det godt og så ikke fik de tre point, men det vigtigste for mig var at se, hvor vi er med vores hold, og vi er et godt sted.

Selvom AGF-lejren ikke gav udtryk for de store frustrationer over for den pressen efter kampen, var gæsterne helt oppe i de røde felt lige i situationen.

FCK's Nicolai Boilesen var spilleren, der headede bolden på en AGF-arm, hvilket altså resulterede i straffesparket, og Boilesen har forståelse for frustrationerne i den modsatte lejr.

- Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at AGF-spillerne er frustrerede, fordi de troede, at kampen var færdig. Jeg har vist kun set det her i håndbold, så vidt jeg husker, at der er blevet dømt et straffespark, efter at kampen var færdig.

- Men fejlen ligger i mine øjne i, at dommeren valgte at fløjte af, når der var en situation, som skulle tjekkes igennem. Det er selvfølgelig ikke godt nok, så den del kan jeg godt forstå, at AGF er frustrerede over, men de kan jo ikke være frustrerede over, at der blev dømt straffe, når der tydeligt var straffe, siger Boilesen.

Patrick Mortensen var heller ikke bleg for at indrømme, at selve kendelsen så ud til at være god nok.

- Jeg har set situationen kort, og det ser ud til, at der er straffespark, siger AGF-angriberen.

Resultatet betyder, at AGF holder fast i tredjepladsen i Superligaen, mens FCK er nummer fire med to point op til aarhusianerne.