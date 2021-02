AGF-topscorer er lettet over endt måltørke

Det forløsende mål søndag kom fra 11-meterpletten mod Sønderjyske, da han sammen med sine holdkammerater vandt 2-0 hjemme på Ceres Park i Superligaens 17. runde.

Derfor var det naturligvis en lettet topscorer, som efter kampen satte ord på den specielle periode, han har været inde i.

- Selvfølgelig var det dejligt som angriber at få scoret igen, det er klart efter en lidt speciel periode.

- Jeg har spillet her i to år nu, og det har været første gang, jeg har haft en periode, hvor jeg ikke har scoret i nogle kampe.

- Så ved jeg, at der bliver sat spørgsmålstegn ved en, men for mig har det bare været et spørgsmål om tid, før målet kom igen, siger angriberen.

AGF-træner David Nielsen var ligeledes glad for at se mål fra Mortensen, som han dog aldrig har tvivlet på.

- Det var jo kun et spørgsmål om tid. Det fylder sikkert noget for ham, men jeg har ikke brugt et eneste sekund på at spekulere over det.

- Nu er han i gang igen med at score mål, og så er jeg sikker på, at der nok skal komme flere fra hans støvler, siger Nielsen.

Mortensen er efter søndagens mål delt topscorer i Superligaen med Brøndbys to offensive profiler Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre, som også begge har nettet ni gange i sæsonen.

Han mente efter kampen, at det ikke bare er ham, men hele AGF-offensiven, som har haltet på det seneste, mens defensiven har været bomstærk med fem clean sheets på stribe.

- Jeg synes ikke, at vi som hold har præsteret offensivt, hvorimod vi defensivt har stået sindssygt godt og ikke lukket nogen mål ind i lang tid.

- Offensivt har vi bare lige manglet det sidste, men det formåede vi heldigvis mod Sønderjyske, så det var en fornøjelse, at vi fik lagt det på, siger han.