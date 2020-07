AGF taber sæsonens sidste kamp og misser mulighed for sølv

AGF formåede ikke at komme i nærheden af sølvmedaljerne, da holdet søndag på hjemmebane tabte 0-1 til Brøndby i sidste runde af Superligaens mesterskabsspil foran et feststemt Ceres Park.

FCK ender på 68 point, mens AGF med 64 point må tage til takke med tredjepladsen og bronzemedaljer, der er klubbens første sæt i 23 år.

Tredjepladsen betyder ydermere, at AGF stadig har chancen for europæisk fodbold, når holdet på onsdag tager imod OB i den europæiske playoffrunde om den sidste danske billet til Europa League.

Målet og sejren cementerede Brøndbys fjerdeplads, hvor holdet slutter to point foran AaB med 56 point.

Første halvleg foregik i aldeles højt tempo, og offensivt bølgede det frem og tilbage med mange store chancer til begge hold.

For Brøndby betød det både et skud på undersiden af overliggeren, et forsøg reddet på stregen og et langskud snert forbi AGF-målet.

AGF bød sig bedst til ved at teste Brøndby-keeper Marvin Schwäbe i flere omgange, men tyskeren var vågen og sørgede for 0-0 til pausen.

AGF kom fra anden halvlegs begyndelse buldrende, da holdet lagde et massivt pres på Brøndby.

Med godt 25 minutter tilbage brændte det for alvor på foran Brøndby-målet, men det gav også plads den anden vej, og det udnyttede holdet fra vestegnen.

Efter 72 minutter fandt Lasse Vigen nemlig unge Jesper Lindstrøm foran mål, og han sparkede let gæsterne i front.

Få minutter senere blev Brøndby reduceret til ti mand, da anfører Andreas Maxsø modtog sit andet gule kort.

AGF-presset fortsatte herefter, men et stolpeskud fra sydafrikanske Gift Links var det tætteste holdet kom på en udligning.