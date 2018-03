AGF-synder: Min fejl overskygger vores gode kamp

Hovedpersonen selv var da også ærgerlig efter kampen.

- Jeg synes egentlig, at vi spillede en god kamp, men for mit eget vedkommende blev det selvfølgelig overskygget af fejlen til sidst, siger Daniel A. Pedersen.

Han mente ellers, at han havde situationen under kontrol, da den lange bold blev slået ned bag AGF-forsvaret.

- Jeg synes, at jeg havde styr på den, men da jeg vendte mig, ramte den mig i hovedet. Det var selvfølgelig en fejl, og det er pisse irriterende, siger Daniel A. Pedersen.

Bortset fra fejlen var AGF-spilleren ganske godt tilfreds med holdets indsats kampen igennem.

- Jeg synes, at vi gjorde en god figur mod FCK. Vi holdt dem nede på få chancer, og vi var også selv farlige, siger han.

AGF-træner David Nielsen var heller ikke sen til at bakke sin uheldige spiller op efter kampen.

- Jeg synes, at Daniel løste sin rolle. Han tog bare sværdet frem og sagde, at han var klar til at tage over, da Pierre blev skadet. Han holdt styr på en guldgrube af angribere indtil fejlen, siger David Nielsen.

Ud over den afgørende fejl mener David Nielsen, at AGF spillede lige op med FCK.

- Vi gjorde mange rigtig gode ting. Vi spillede op med FCK. Vi er ærgerlige over, at vi ikke fik puttet bolden i kassen. Der er kun en vej frem for os nu, og det er at bygge videre på den base, som vi har fået opbygget, siger træneren.

AGF møder i næste runde OB på udebane.