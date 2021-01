AGF snupper sportschef fra Sønderjyske

Superligaklubben AGF har nu fundet ud af, hvem der skal afløse Peter Christiansen som sportschef.

Torsdag oplyser den aarhusianske klub i en fondsbørsmeddelelse, at Hans Jørgen Haysen tiltræder som sportschef 1. marts.

Siden 2014 har han været ansat i en tilsvarende rolle i Sønderjyske, men nu rykker han altså mod nord.

I den korte fondsbørsmeddelelse tilskrives Haysen en stor andel i de fremgange, som Sønderjyske har vist.

I Sønderjyske har den 45-årige eksspiller blandt andet været med til at bygge det Sønderjyske-hold, som tog sølv i 2016, og det hold, som sidste år vandt DBU Pokalen, fodboldklubbens første trofæ.

AGF-direktør Jacob Nielsen betoner, at det har været vigtigt at finde en sportschef med stor erfaring.

- Vi har været igennem en længere proces, hvor vi fra starten har fokuseret på at finde en sportschef, der har et stort kendskab til og solid erfaring med Superligaen.

- Det lever Hans Jørgen Haysen til fulde op til, og den dialog, vi har haft, har været med til at forstærke, at han er det rigtige match for AGF - både i forhold til værdier og kemi. Han er hårdtarbejdende, han vil vinde, og han har et godt blik for helheden, siger Jacob Nielsen til AGF's hjemmeside.

Peter Christiansen har været suspenderet i AGF, siden det i november blev offentliggjort, at han tiltræder i FC København i april.

Med ansættelsen af Haysen som sportschef skal rekrutteringen af nye spillere i AGF nu foregå på en ny måde, siger Jacob Nielsen.

- Vi kommer til at bygge vores setup lidt anderledes op - ikke mindst i forhold til scouting, hvor det i højere grad bliver et teamwork mellem Hans Jørgen Haysen, vores analysechef Lasse Winther Andersen og vores nye talentchef Jesper Ørskov.

- Målet er at gøre klubben endnu stærkere på alle sportslige områder, og i Hans Jørgen Haysen har vi fundet den rette person til at stå i spidsen for det, siger AGF-direktøren.

Allerede i december kunne avisen Der Nordschleswiger, der følger Sønderjyske tæt, berette om AGF-interesse for Haysen.