AGF snupper sejr i Horsens med sent akrobatisk mål

Et sideliggende saksespark til 2-1 fra hollandske Kevin Diks endte noget ufortjent med at sikre AGF alle tre point i Horsens søndag.

Selv om det blev til sæsonens ottende nederlag, var søndagens præstation en af de bedre for Horsens, der langt henad vejen var bedre end AGF.

Holdet spillede denne gang med et mere primitivt udtryk, som Horsens tidligere har haft succes med.

Med effektivitet og tre point kravler AGF op på andenpladsen a point med Brøndby og Sønderjyske, der mødes senere søndag.

Horsens må tage til takke med stadig at være på 11.-pladsen med bare seks point.

I en uskøn og knap så velspillet første halvleg lykkedes det topholdet AGF at få lagt tryk på Horsens op mod pausen.

Trykket kastede et føringsmål af sig, da AGF-back Casper Højer fandt Gift Links fri i feltet.

Her sørgede sydafrikaneren for anden kamp i træk for at sende AGF i front, da han nemt prikkede bolden i mål fra klos hold.

Islandske Jon Dagur Thorsteinsson skulle lidt efter have fordoblet AGF's føring, men hans forsøg gik lige forbi mål.

Horsens kom godt fra land i anden halvleg, og midtvejs i halvlegen kastede det også en udligning af sig.

Den kunne dog allerede være kommet efter 55 minutter, da kun en stærk hånd fra polske Kamil Grabara i AGF-målet forhindrede et frispark fra Horsens-kreatør Louka Prip i at gå ind.

Den fortjente udligning kom i stedet efter et korrekt dømt straffe, som angriber Nicolai Brock-Madsen sikkert satte i kassen.

Trods Horsens dominans blev det alligevel AGF, der snuppede alle tre point, da Diks på akrobatisk vis scorede efter et langt indkast.