AGF slider sig til point i Superligaens genåbning

En sen udligning i det 92. minut fra AGF-topscorer Patrick Mortensen sørgede for et point til hjemmeholdet.

Ceres Park var naturligvis uden tilskuere, men AGF havde alligevel besluttet sig for at forsøge at give stemning på stadion.

Dåselyd af fan-sange lød ud af stadionhøjttalerne, og virtuelle skærmtribuner med fans, som sad hjemme foran computeren med kameraet tændt, dækkede den ene langside.

Spillet i kampen bar tydeligt præg af, at det var den første betydningsfulde kamp i lang tid for de to hold.

Meget af det, de to hold forsøgte, var usammenhængende, og derfor var der heller ikke de store chancer i kampen.

Resultatet ændrer ikke ved stillingen, da Randers fortsat er nummer syv i tabellen med 35 point, mens AGF med 41 point beholder holdets tredjeplads efter 24 kampe.

Der gik længe, før nogle af holdene kom frem til oplagte målchancer.

Kampens første mål kom da også ud af ingenting efter 35 minutter.

Et spark fra Randers' Simon Piesinger på midten af hjemmeholdets banehalvdel overlistede William Eskelinen i AGF-målet, som burde have gjort mere ved forsøget fra Randers' forsvarsspiller.

Det var heller ikke kønt spil i anden halvleg, og på trods af en masse dødbolde lod de store muligheder vente på sig.

To gange i de sidste ti minutter havde AGF store muligheder for at udligne, men først i to minutters overtid lykkedes det hjemmeholdet at udligne.

Patrick Mortensen bankede bolden i kassen efter et fladt indlæg og sikrede dermed et point til AGF i kampen, der altså slukkede fodboldtørsten hos superligafansene.