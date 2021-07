AGF slår kløerne i polsk topscorer kort før sæsonstart

Han diskede op med 20 fuldtræffere, og i AGF er forventningerne høje til den unge polak.

- Dawid er en klassisk 9'er, der besidder gode afslutningsfærdigheder med begge ben og hovedet. Han er hurtig, placerer sig godt i feltet og er sulten efter at score mål, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye på klubbens hjemmeside.

- Han arbejder altid hårdt i holdets tjeneste og er god til at sætte det første pres ind. Han har den mentalitet, vi gerne vil have på vores hold, og vi glæder os til at se ham tage nye skridt i sin karriere hos os.

Dawid Kurminowski har repræsenteret Polen på flere ungdomslandshold, men har endnu til gode at få debut på A-landsholdet, hvor blandt andre stjernen Robert Lewandowski står foran i køen.

Hovedpersonen fortæller, at han har rådført sig med en tidligere AGF-målmand, før han sagde ja til at flytte til Aarhus.

- Jeg har haft gode snakke med cheftræneren og også forhørt mig hos Kamil Grabara, og AGF er en spændende udfordring for mig.

- Jeg synes, den danske liga er god - bedre end den slovakiske, og jeg har hørt, at byen elsker fodbold, og at vi har gode fans. Jeg ser frem til at spille for dem og vinde kampe med AGF, siger Dawid Kurminowski.

AGF indleder den nye sæson i den kommende weekend mod Brøndby. Sidste sæsons AGF-topscorer, Patrick Mortensen, er tvivlsom til sæsonstarten på grund af en skade, som han blev opereret for efter sidste sæson.