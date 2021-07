AGF skuffer stort med uinspireret nederlag i Nordirland

Der er returkamp i Aarhus om en uge, og den samlede vinder får en plads i tredje kvalifikationsrunde.

AGF stillede op i en stærk opstilling, men lignede på intet tidspunkt det aggressive mandskab, der er sluttet nummer tre og fire i Superligaen i de to seneste sæsoner.

Spillet var for langsomt og usammenhængende, og der blev skabt nærmest ingen danske chancer i kampen, men alligevel fik holdet en scoring sent i kampen, da Larnes målmand Rohan Ferguson lavede et kæmpedrop.

Hjemmeholdet var indtil reduceringen klart farligst og tættere på 3-0, end AGF var på en scoring.

Larne FC er med i Conference League som nummer fire i den nordirske liga i sidste sæson, og det er første gang klubben spiller med i en europæisk turnering.

Dagens opgør var blot Larne FC's tredje europæiske kamp efter to 1-0-sejre over Bala Town fra Wales i forrige runde.

Allerede efter tre minutters spil kom Larne på 1-0, da AGF-defensiven ikke fik clearet en frisparksbold, som angriberen David McDaid i stedet endte med et sende over målstregen.

Efter en halv time steg venstrebacken Dean Jarvis til vejrs og øgede upresset til 2-0, og derefter var det for alvor op ad bakke for AGF.

Men fem minutter før tid fik AGF en stor gave. Indskiftede Alexander Ammitzbøll slog et indlæg, som Larne-keeperen fik slået ind i eget mål via den ene stolpe, mens en forsvarspiller sparkede et hul i luften, da han forsøgte at cleare.

I sidste sæson klarede AGF sig én runde videre i Europa League-kvalifikation, da de slog finske FC Honka med 5-2. I runden efter tabte holdet 0-3 hos slovenske Mura.