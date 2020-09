AGF skuffer i Slovenien og er færdig i Europa League

Faktum er dog, at AGF nu kan kigge langt efter et opgør mod PSV Eindhoven i Aarhus i tredje runde i næste uge.

Anfører Niklas Backman var tilbage i startopstillingen i det centrale forsvar hos AGF, hvilket sendte unge Sebastian Hausner på bænken.

For Backman blev det en uheldig aften, da han var direkte impliceret i slovenernes scoring til 2-0 i anden halvleg.

Backman ville heade tilbage til målmand William Eskelinen, men han ramte bolden helt skævt, så den endte for fødderne af en modstander, der scorede.

AGF vandt i første runde 5-2 over finske FC Honka, hvilket var aarhusianernes første europæiske kamp siden 2012.

AGF var egentlig fint med i det meste af første halvleg og holdt slovenerne væk fra store chancer i den første halve time.

Hjemmeholdet var først farlig for alvor efter 35 minutter, og William Eskelinen reddede flot.

Kort efter gik det dog galt for gæsterne, da et lumsk indlæg fik lov at passere igennem AGF-forsvaret. Muras Jan Gorenc kastede sig frem og sparkede bolden i mål til 1-0.

Kort forinden måtte sydafrikanske Gift Links forlade opgøret med en skade, og AGF-træner David Nielsen sendte Søren Tengstedt på banen.

AGF producerede også lidt chancer i den første halve time, og Patrick Olsen havde et godt forsøg, som Mura-keeper Matko Obradovic dog klarede.

Uden mål gik aarhusianerne til pause bagud 0-1, men der var ikke spillet mere end et minut, før Bror Blume forsøgte sig fra distancen.

AGF pressede naturligt på for en udligning, men ledte efter skarpheden og med en halv time igen var stillingen stadig 0-1.

AGF skabte ikke chance på chance, men det virkede som en opgave, der kunne og burde løses. Men så gik klappen ned for Niklas Backman, og han forærede nærmest slovenerne scoringen til 2-0 efter 72. minutter.

Da den svenske forsvarsspiller ville heade bolden tilbage til sin målmand, endte den i stedet for fødderne af Kevin Zizek, der snød Eskelinen og sendte bolden i mål til 2-0 til Mura.

I overtiden blev AGF så nærmest ydmyget, da Zizek efter et indlæg scorede med hælen til 3-0 til slovenerne.