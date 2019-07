AGF sikrer sig australsk landsholdsspiller

Alex Gersbach skal fremover spille i den hvide AGF-trøje.

Aarhus-klubben har hentet den 22-årige forsvarsspiller fra hollandske NAC Breda på en treårig kontrakt. Det skriver AGF på sin hjemmeside.

Alex Gersbach har tidligere spillet i norske Rosenborg, hvor han kom til fra Sydney FC i januar 2016. Siden har han spillet i Europa, hvor det også er blevet til et halvt års lejeophold i franske Lens.

- Vi har været tæt på at tilknytte Alex tidligere, men det var først nu, at timingen og konditionerne var de rette for begge parter, fortæller AGF-sportschef Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

- Alex besidder en enorm fart, en kæmpe motor og en positiv tilgang til spillet, hvilket gør, at både hans offensive og defensive kvaliteter kan give os nye dimensioner i spillet, siger han.

Alex Gersbach nåede kun et halvt år i Breda, som han i januar skrev en to et halvt år lang kontrakt med.

Holdet formåede ikke at spille sig til en ny sæson i den bedste hollandske række, og derfor ledte australieren efter nye udfordringer.

- Fra min tid i Norge kender jeg til skandinavisk fodbold og niveauet, så da muligheden opstod, ville jeg gerne til Superligaen, og da AGF kom på banen, var jeg straks interesseret, siger Alex Gersbach til AGF's hjemmeside.

Han bliver den tredje australier på det aarhusianske hold, der i forvejen har Mustafa Amini og Zach Duncan tilknyttet.

- Jeg kender Mustafa Amini fra landsholdet, og fra ham har jeg kun hørt gode ting om klubben, traditionerne, trænerne, faciliteterne og tilhængerne. Ja, AGF har hele pakken for en ambitiøs fodboldspiller.

- Så jeg er rigtig glad for, at det nu er lykkedes at komme hertil, og nu ser jeg bare frem til at bidrage og til at arbejde hårdt for holdets succes, siger Gersbach, der er noteret for seks A-landskampe for Australien.

Han skifter med øjeblikkelig virkning og forventes at støde til resten af AGF-truppen senere mandag.