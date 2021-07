AGF ser frem efter oprejsning: Kæmpe fiasko at ryge ud

Aarhusianerne kæmpede sig tilbage på benene, da det søndag eftermiddag sluttede 0-0 ude mod FC Nordsjælland i 3F Superligaen, hvilket vækker tilfredshed i AGF-lejren med det tætte kampprogram in mente.

AGF skuffede fælt, da holdet torsdag led et 1-2-nederlag til undertippede Larne FC fra Nordirland i kvalifikationen til Conference League.

- Spillerne var selvfølgelig ekstra trætte og også lidt mentalt ramte, så derfor var det en rigtig stærk præstation at gå herover to og et halvt døgn senere og kæmpe røven ud af bukserne, siger cheftræner David Nielsen.

Han bakkes op af forsvarsprofilen Frederik Tingager.

- Det er klart, at vi ville have skuffelsen fra Nordirland ud af os, og det er jo en kunst. Vi havde fokus på at forsvare os godt og være skarpe på omstillinger.

- Det sidste formåede vi ikke helt, men vi kan ikke være utilfredse med 0-0 og en god defensiv præstation. Det siger sig selv, at vi skal være skarpere på den sidste tredjedel, men jeg vil ikke lægge så meget i det.

- Vi var godt klar over, at der var masser af pres på os efter sådan en blamage. Folk ville se en god præstation, og jeg synes ikke, vi kan være utilfredse med den, siger Tingager.

På torsdag gælder det så returkampen mod Larne FC, hvor AGF altså er tvunget til sejr for at holde det europæiske håb i live, og der er optimisme at spore.

- Jeg forventer, det bliver en anden kamp, fordi vi spiller hjemme på en god græsplæne på Ceres Park. Det ligger godt til os, og så har vi Aarhus i ryggen og skal give den fuld gas.

- Vi fik et vigtigt mål til 1-2, og det er mentalt rigtig vigtigt for os, siger Frederik Tingager med henvisning til AGF's sene reducering i Nordirland.

David Nielsen lægger ikke skjul på, hvor stor en skuffelse det vil være, hvis det ikke bliver til avancement mod de upåagtede nordirere.

- Der er slet ikke nogen tvivl om, at det vil være en kæmpe fiasko, men den bærer vi på os uden problemer, siger AGF-træneren og uddyber:

- Mine forventninger er, at vi igen møder det her hold, som har én enorm styrke, som normalt også er vores styrke. Det er et hold, som kæmper, og det skal vi matche. Det gjorde vi ikke den anden aften.

- Vi ved, vi spiller hjemme, og at vi stadig har alle muligheder for at gå videre, men det kommer til at kræve en kæmpe indsats af os, siger David Nielsen.

AGF får besøg af Larne FC på torsdag klokken 19.