AGF sejrer sikkert og har kurs mod pokalsemifinale

AGF har den ene fod i pokalsemifinalen, efter at superligaklubben onsdag aften nedlagde 2. divisionsklubben B93 med 3-1 i den første af to kvartfinaler i pokalturneringen.

Aarhusianerne spillede ikke prangende, men formåede alligevel at holde B93, som ligger på andenpladsen i landets tredjebedste række, under et hårdt pres i det meste af opgøret.