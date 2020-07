AGF sejrer i intenst topbrag efter målmandsdrop

Svenskeren fik den uheldige hovedrolle, da et hjørnespark fra AGF-backen Casper Højer Nielsen sejlede ind mellem hænderne på ham.

AGF mindskede søndag aften FC Københavns forspring til fire point i kampen om 3F Superligaens sølvmedaljer, da holdet vandt de to holds intense kamp 1-0 efter et målmandsdrop af Karl-Johan Johnsson.

Dette var til stor jubel for de knap 8000 mennesker, der havde fået lov til at komme indenfor på Ceres Park med de nyeste coronaregler.

Kampen var hårdt spillet med mange frispark, og begge hold tilspillede sig kampen igennem store chancer.

AGF-sejren var dog i sidste ende fortjent, da aarhusianerne i flest omgange blev farlige.

Udover at hale ind på FCK er AGF med 57 point nu endnu tættere på at sikre sig en top-3 placering. Holdet er med sejren ni point foran Brøndby, der tidligere søndag tabte 0-2 i Aalborg.

FCK's nederlag betyder, at FC Midtjylland med et forspring på 14 point er uhyre tæt på mesterskabet. Midtjyderne kan sikre sig guldet på torsdag med bare et enkelt point mod netop FCK.

FCK var tæt på en drømmestart efter bare et minut, da en tilfældighed i AGF-forsvaret var tæt på at give københavnerne føringen.

Herefter tilfaldt de fleste chancer i første halvleg AGF, hvor 20-årige Benjamin Hvidt blandt andet var tæt på i to omgange.

Tættest på var han i det 26. minut, men Hvidt blev afvist af Johnsson, der diskede op med en stor redning i FCK-målet og sørgede for 0-0 til pausen.

Efter få minutter af anden halvleg fik man kampens hidtil største chance, da FCK's Mohammed Daramy driblede udenom AGF-keeper William Eskelinen.

Uheldigvis for Daramy kom høje Frederik Tingager flyvende og reddede forsøget på stregen.

Med knap et kvarter tilbage kom AGF-forløsningen så, da Højers hjørnespark smuttede gennem Johnssons handsker.