Mustapha Bundu er blevet solgt fra AGF til belgiske Anderlecht i en historisk stor handel for den jyske klub. (Arkivfoto)

AGF sælger Mustapha Bundu til Anderlecht i historisk handel

Fodboldklubben AGF har fredag solgt angriberen Mustapha Bundu til den belgiske storklub Anderlecht.

Det meddeler begge klubber, som ifølge AGF's hjemmeside har aftalt ikke at offentliggøre detaljer fra handlen.

AGF kalder dog handlen "historisk stor". Klubben oplyste tidligere i august, at den forventede at få mellem 25 og 30 millioner kroner for Bundu samt en videresalgsklausul, såfremt Anderlecht sælger spilleren videre.

- Vi kommer til at savne Bundu, hvis kvaliteter på banen vi alle kender og især har oplevet i den netop afsluttede sæson, hvor han har været "outstanding" og virkelig har fået sit gennembrud i 3F Superligaen.

- Nu er tiden inde til, at Bundu skal ud og prøve sig af på en større scene, og det ønsker vi ham al mulig held og lykke med, siger sportschef i AGF Peter Christiansen til hjemmesiden.

AGF skriver i en fondsbørsmeddelelse, at salget af Mustapha Bundu betyder, at klubben forventer et overskud i 2020/21-regnskabet på mellem 15 og 30 millioner kroner.

Spændet skyldes ikke mindst, at der er usikkerhed om klubbens indtægter på grund af coronapandemien, herunder hjælpepakker fra staten.

Mustapha Bundu kom i 2016 til AGF fra Hereford i England.

Han nåede at spille 109 kampe og score 21 mål for AGF. I den netop afsluttede sæson lavede han ti mål i 30 kampe.

Han gik dog glip af afslutningen på sæsonen, fordi han blev smittet med covid-19.

- Det er altid med vemod, når vi sender spillere afsted - især når de som Bundu har været her, fra de var ganske unge og har udviklet sig - både som spillere og som mennesker i klubben, hvor vi har set Bundu blive en voksen mand og en profil for os.

- Men det er også med stolthed og glæde, at vi nu ser ham få chancen i en så stor klub som Anderlecht, hvor jeg tror, han vil gøre det godt, siger Peter Christiansen.