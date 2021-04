AGF- og FCK-spillere efter tumult: Kedeligt uden fans

Her opstod til sidst tumult mellem spillere og trænere fra de to hold, og det gav en nærmest elektrisk stemning på stadion.

Den stemning havde spillerne fra de to hold ikke mærket længe, og derfor var begge holds spillere glade for, at intensiteten, som fansene kom med, var tilbage i opgøret.

FCK's Viktor Fischer fortæller, at fodbold uden fans har været meget kedeligt, og han er derfor glad for, at de er tilbage.

- Det har været decideret kedeligt, og det har været en helt anden måde at spille fodbold på.

- Jeg bryder mig ikke om det, og jeg har kedet mig, men man har gjort det for sin stolthed og sin klub, siger 26-årige Fischer.

Den holdning deler AGF's islandske Jon Thorsteinsson, som var glad for at mærke intensiteten igen.

- Den her kamp var rigtig fodbold med fans. Det var ved at blive lidt kedeligt uden, og jeg tror, det har været svært for alle spillere at opretholde motivationen og intensiteten, siger han.

Han mener dog, at tumulten opstod, fordi FCK-spillerne ifølge ham smed sig konstant.

- Jeg vil ikke gå i detaljer, men i de sidste ti minutter ligger FCK's spillere ned i otte-ni minutter af dem, og det var frustrerende, mener han.

Fischer var en af de spillere, som AGF'erne især var efter. Han mener dog, at det er aarhusianerne, der kørte en stemning op.

- AGF er et hold, der gerne vil have den her slags stemning i kampene, og de er meget hårde både verbalt og i tacklingerne.

- Det er jo AGF's måde at gøre det på, men jeg synes endnu mere om, den måde vi er på i kampene, siger han.

Det er ikke første gang, at bølgerne går højt mellem de to klubber på det seneste.

Søndagens matchvinder for FCK og tidligere AGF-profil, Jens Stage, mener, at det skyldes AGF's tilbagevenden til den absolutte top i dansk fodbold.

- Det var en fodboldkamp, der var fuldstændig vild, og jeg ved ikke, hvad der sker, når de her to klubber mødes.

- AGF er kommet tilbage til toppen, og det virker til at give noget ekstra til opgørene. De er i hvert fald heftige.

- Jeg går ud fra, at det var underholdende at være tilskuer til, og det var det også som spiller. Det blev måske lige lidt for voldsomt til sidst, siger Stage.