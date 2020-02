AGF misser store chancer i nulløsning mod Hobro

Flere gange var det lige ved og næsten for AGF, men skarpheden manglede, og derfor måtte holdet tage til takke med 0-0 hjemme mod Hobro IK i 3F Superligaen.

Hjemmeholdet tilspillede sig en masse gode muligheder for at vinde kampen, og især en stor chance ved et indirekte frispark blev misbrugt i anden halvleg.