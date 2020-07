AGF-matchvinder kalder publikum for kampafgørende

Det var kun de lokale AGF-tilhængere, der havde fået adgang, og de kunne se deres hold sejre med 1-0 over FC København i et intenst topbrag.

Det betyder, at aarhusianerne med 57 point bare er fire point efter søndagens modstander i kampen om sølvmedaljerne.

Kampens afgørende mål faldt i 75. minut, da AGF-backen Casper Højer Nielsen scorede direkte på hjørnespark, i en periode hvor AGF-fansene bar holdet frem, mener kampens matchvinder.

- Det var vigtigt, vi havde vores fans med i dag (søndag, red.), ellers kunne det godt være blevet noget hårdere til sidst.

- Hver gang, vi spiller hjemme eller ude, så står de der og bakker os op, og i dag føltes det som fuldt hus, og de var helt vilde og afgørende, siger en glad Højer.

Den tidligere AGF-favorit Jens Stage var med fra start for gæsterne, og selv om det ikke var FCK-fans, der fyldte tribunerne til topbraget, så var han glad for igen at spille for så mange folk.

Også selv om de var efter deres tidligere spiller med buh-råb, inden han blev pillet ud i pausen.

- Det kan godt være, at det ikke er FCK-fans, som vi helst vil se, men det er fans, og det er bedre, end at der ikke er nogen.

- Ceres Park er et fedt sted at spille fodbold, og det kan godt være, at de er efter mig, men jeg synes, det er fedt at være her. Men nu glæder vi os til at se vores egne fans i Parken, fastslår Stage.

Hans tidligere træner David Nielsen er også lykkelig for at have flere fans tilbage på lægterne. Han mener, at de var medvirkende til, at både intensitet og kvalitet blev bedre.

- Det er jo nærmest en anden sport, når der er så mange tilskuere, og intensiteten i kampen oversteg vores seneste kampe.

- Ligegyldigt om det har været kampe for at komme i top-6 eller pokalsemifinalen, så er det her bare en helt anden kop te.

- Både for spillerne, mig som træner og sikkert også for tilskuerne var elektriciteten helt anderledes, mener den sejrende træner.