AGF-målscorer savner skarphed efter pokalexit

Det bliver dog i stedet Randers, som tager den plads, efter at det lykkedes kronjyderne at sende AGF ud i pokalsemifinalen med samlet 3-1.

Det stod nærmest skrevet i stjernerne, at AGF skulle i årets pokalfinale, da det den 4. marts blev offentliggjort, at den spilles på Ceres Park i Aarhus 13. maj.

Randers vandt det første opgør med 2-0 i Aarhus, og 1-1 på hjemmebane torsdag var dermed nok for kronjyderne.

AGF's skarpretter Patrick Mortensen er ærgerlig efter exittet, som ifølge ham skyldtes manglende skarphed fra aarhusianerne torsdag aften.

- Vi formåede ikke at lægge et ordentligt pres til sidst, hvilket var fordi, at vi ikke var skarpe nok.

- Og så skulle vi have været kloge nok til at vide, at bolden skulle langt op på kanterne, så vi kunne slå flere bolde i feltet.

- I stedet blev det for centralt, og der var Randers bare for gode til at cleare boldene, når vi slog dem op den vej, siger en nedslået Mortensen.

AGF var ellers godt kørende i første halvleg, og selv om Randers' udligning kort før pausen ramte holdet fra Aarhus hårdt, mener AGF's træner, David Nielsen, ikke, at dét var det altafgørende i pokalexittet.

- På aftenen ramte Randers' udligning før pausen os hårdt, men det, der ramte hårdest, var nederlaget i den første kamp.

- Det gjorde det jo sindssygt vanskeligt for os, og det var her, vi gjorde det svært for os selv.

- For det havde krævet ekstremt meget at komme med den desperation, der skulle til, mener aarhusianernes træner.

Efter en første halvleg i AGF's favør mener Randers-anfører, Erik Marxen, at det i anden halvleg var mere kontrolleret fra hjemmeholdets side.

- Vi fik snakket lidt om tingene i pausen, og i anden halvleg var det nærmest cruise control, hvor det var tættere på 2-1 til os end til dem.

- Målet før pausen efterlod os med en følelse af, at vi var tilbage på omgangshøjde, og vi havde lidt margin at give af igen, så det gjorde, at modet kom lidt tilbage til os, siger han.

Randers finalemodstander bliver Sønderjyske, som tidligere torsdag slog FC Midtjylland ud med samlet 3-2 efter at have været nede med 0-1 efter første kamp.