AGF løser midtbaneafgange med ung australier

I sæsonens første sejr beviste AGF's 19-årige Zach Duncan, at han er god nok til at udfylde tomrummet på midtbanen, efter flere midtbanespillere har forladt klubben.

Duncan gjorde en glimrende figur og modtog efter kampen roser fra aarhusianernes cheftræner, David Nielsen.

- Han er en helt unik spiller, som har imponeret os her i opstarten. Han har et potentiale, der er kæmpe stort, og det er jeg ikke bange for at sige, for han arbejder benhamrende hårdt hver evig eneste dag.

- Vi behøver ikke at holde ham på jorden. Hans potentiale er gigantisk, siger David Nielsen.

Jens Stage, Tobias Sana og Youssef Toutouh har alle forladt klubben i sommerens transfervindue, og afløseren kunne meget vel være den unge australier, antyder David Nielsen.

AGF's sportschef, Peter Christiansen, roser også unge Zach Duncan, men han understreger også, at klubben fortsat er tyndt besat på midtbanepositionerne. Derfor tygger han på at hente en midtbanespiller mere.

- Vi er en enkelt for få, og vi skal også kunne tåle, at der er en karantæne og en skade. Det er logisk nok.

- Det er ikke, fordi Zach Duncan ikke er god nok, for det har han bevist, at han er. Det er for at have den fleksibilitet, som træneren skal have til rådighed, siger Peter Christiansen.

I fraværet af karantæneramte Nicolai Poulsen spillede Zach Duncan med landsmand Mustafa Amini ved sin side, og de to australiere kunne med deres præstationer og sejren berolige klubbens fans.

Med sæsonens første sejr i bagagen drager AGF på søndag mod Brøndby, hvor en svær udekamp venter.