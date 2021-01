AGF lejer Bubacarr Sanneh i Anderlecht

Bubacarr Sanneh spillede for FC Midtjylland tidligere i karrieren. Han scorede et mål i en 1-0-sejr ude mod Brøndby i maj 2018, og det var med til at sikre FCM det danske mesterskab i den sæson. (Arkivfoto)

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix