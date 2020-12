AGF laver lange forlængelser med stortalenter

Selv om sportschef Peter Christiansen er suspenderet, er der godt gang i fremtidsplanlægningen af spillertruppen i AGF.

Mandag aften meddeler den aarhusianske superligaklub på sin hjemmeside, at den har forlænget kontrakterne med de to stortalenter Sebastian Hausner og Albert Grønbæk. Begge spilleres nye aftaler løb til sommeren 2025.

Det er administrerende direktør Jacob Nielsen, der har fået aftalerne i hus på AGF's vegne.

- Det er en glædens dag, når vi har mulighed for at lave lange aftaler med to af vores egne store talenter, der allerede har vist deres værd. Begge spillere har med hårdt arbejde og stor dedikation fået deres gennembrud i Superligaen.

- Forlængelserne - der er de længst mulige aftaler, vi kan lave - skal også ses som en anerkendelse af spillernes arbejde og den udvikling, de begge har været igennem, siger AGF-direktøren.

20-årige Sebastian Hausner er fast mand i AGF's centrale forsvar, og han har spillet 33 kampe i landets bedste række.

- Det er et dejligt skulderklap at få fra klubben, der viser, at de tror på mig. Man bliver belønnet for sit hårde arbejde, og det gør mig kun endnu mere motiveret for at fortsætte min udvikling som fodboldspiller, siger Hausner.

Den et år yngre Albert Grønbæk har for alvor fået sit gennembrud i denne sæson, hvor midtbanespilleren foreløbig har bidraget med tre scoringer i landets bedste række.

- Det er gået hurtigt, siden jeg i sommer kom på min første fuldtidskontrakt, og det er en barndomsdrøm jeg lever ud, siger Grønbæk.

Tidligere mandag meddelte AGF, at angriberen Nicklas Helenius er blevet solgt til Silkeborg og skifter, når transfervinduet åbner i januar.