AGF lægger pres på FCK med sejr i Randers

Kampen om Superligaens bronzemedaljer er for alvor i gang igen, efter at AGF søndag med en 1-0-sejr i Randers spillede sig på 45 point og nu bare er tre point efter FC København.

AGF's sejr i lokalopgøret mod Randers var ganske fortjent, da aarhusianerne ganske enkelt kreerede flest chancer og burde have vundet med mere.

Randers kunne dermed ikke leve op til sidste rundes flotte 4-2-sejr over Brøndby og må nu rette alt fokus mod torsdagens vigtige pokalfinale mod Sønderjyske.

Kronjyderne er fortsat sidst i mesterskabsspillet, hvor holdet efter 29 kampe blot står noteret for 36 point.

AGF satte sig allerede fra kampens begyndelse på spillet.

Aarhusianerne lukkede helt ned for et fantasiløst Randers-mandskab og skabte selv en del i den anden ende.

Trods flere chancer i åbent spil var det dog efter en dødbold, at AGF scorede halvlegens og kampens enlige mål.

Et frispark blev sendt millimeterpræcist ind i Randers-feltet, og derfor skulle den hollandske back Kevin Diks nærmest bare sætte hovedet på for at sende bolden i kassen til 1-0.

Randers fik sat en god periode sammen inden pausen med enkelte chancer, men AGF virkede til at være i kontrol og afværgede det meste.

Efter pausen lå et 2-0-mål til AGF mere i kortene end en udligning fra Randers, da AGF trods de få Randers-chancer fortsat producerede de største.

AGF-holdet var dog uskarpt, og derfor blev det nervøst for gæsterne til allersidst.

Her smed Randers nemlig alt frem, men et stolpeskud og en afslutning reddet på stregen var det tætteste, som hjemmeholdet kom på udligningen.