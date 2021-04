AGF lægger misset pokalfinale og tabt guldkamp bag sig

På tværs af de to turneringer har AGF ikke vundet i de seneste otte kampe, og søndag smed holdet to føringer i 2-2-kampen ude mod Brøndby.

AGF-træner David Nielsen forsøger at få sit hold ovenpå efter pokalnedturen mod Randers i torsdags.

Desuden skal holdet også affinde sig med at være langt fra guldstriden, efter at der ellers var snakket om AGF som titelkandidat. Det er AGF ikke længere.

- Hvis vi er skuffede over ikke at komme i pokalfinalen og ikke at vinde guld, så er vi et forkert sted. Nu er vi der ikke. Men vi skal ikke smide resten væk.

- Vi skal klø på og bygge på vores hold og vores tilgang til spillet. Vi spillede en god kamp, og jeg ved ikke, hvornår man skal være utilfreds med at komme til Brøndby Stadion og tage et point, siger David Nielsen.

Nu er drømmene om pokaltriumf og mesterskab lagt på hylden, og det handler om at finde fodfæste i ligaen i de sidste syv kampe.

AGF er lige nu placeret på fjerdepladsen med tre point op til FC København og tre point ned til FC Nordsjælland.

David Nielsen var tilfreds med at holde den afstand på syv point, der er op til Brøndby på andenpladsen.

- Det handler simpelthen om at få så mange point som muligt. Fjerdepladsen er vital, og tredjepladsen er endnu mere vital. Der er rigtig mange gode hold, der kæmper om det.

- Vi er kommet ind med en nedadgående kurve, og så er der nogle hold, der kommer med en opadgående kurve som for eksempel FCN.

- Det handler om, at vi skal reparere os selv så hurtigt som muligt. Vi skal ikke føle os skuffede. Der er masser for os at spille for, påpeger David Nielsen.

I stedet for tabelsnak vil han hellere fokusere på spillet, der var bedre mod Brøndby end i de foregående kampe.

- Det hjælper ikke noget at snakke om, hvor man er henne i ligaen, hvis holdet ikke spiller godt. Det er ligegyldigt, hvad der er sket. Det handler bare om, at vi skal have vores hold til at spille godt igen.

- Det var et skridt på vejen, og nu skal vi bare gøre det endnu bedre. Vi har fundet ilden igen, vi leverede en kraftfuld indsats, mener David Nielsen.

På torsdag tager AGF imod Randers i midtugens 26. spillerunde.