AGF køber Patrick Olsen i AaB

Midtbanespilleren Patrick Olsen skifter fra AaB til rivalen AGF i Superligaen. Det oplyser AGF og AaB i hver sin pressemeddelelse.

Hos AGF er sportschef Peter Christiansen glad for, at det er lykkedes at hente spilleren, der har fået en femårig kontrakt med Aarhus-klubben.

- Patrick er en dygtig spiller, der kommer til at bidrage med meget godt til vores hold. En teknisk fremragende spiller, som både kan lave mål og assists. Han er en ambitiøs og meget seriøs spiller, der vil noget med sin fodbold.

- Han brænder igennem på banen, og jeg føler mig overbevist om, at han kommer til at få mange fans her i Aarhus, hvor vi elsker arbejdsomme spillere, som vil gøre alt for at vinde, siger Peter Christiansen.

I AaB havde man ikke regnet med at skulle slippe Patrick Olsen, som havde kontrakt med nordjyderne frem til 2023.

- Patrick gjorde det godt for os i den forgangne sæson, og det lå ikke i kortene, at vi skulle tage afsked med ham nu, siger AaB-sportschef Inge André Olsen.

- Vi er dog af den overbevisning, at vi har modtaget et favorabelt tilbud, ligesom vi er trygge ved, at vi kan finde en kvalificeret erstatning for ham enten i den eksisterende trup eller via en tilgang udefra, siger han.

På baggrund af salget af Patrick Olsen opjusterer AaB resultatforventningerne for 2020 med tre millioner kroner.

Nu forventer AaB at komme ud af 2020 med et resultat i niveauet fra plus tre millioner kroner til minus to millioner kroner.

Klubben forklarer, at der heri er indregnet fortsat investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle afdeling.

26-årige Patrick Olsen, der tidligere har spillet i blandt andet Inter, nåede at spille 40 kampe for AaB. Det blev også til ni scoringer for nordjyderne.