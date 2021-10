AGF-keepers selvtillid er punkteret efter afklapsning

AGF gik ind til søndagens opgør mod FC Midtjylland med forhåbninger om at kunne byde Superligaens nummer et op til dans, men aarhusianerne blev sendt hjem med et tungt nederlag på 0-4.

- Vi følte, at vi var mere klar til at kunne drille FCM, og så viste det sig, at vi ikke var der på dagen. Det er ærgerligt, og det havde givet selvtillid, men den blev lige punkteret.

- Vi mangler stadig nogle skridt i forhold til at bide skeer med FCM og FCK. Der er noget vej endnu. Vi skal være endnu bedre til at holde os inde i kampene i længere tid, for i dag så man forskellen på de to hold, siger den 36-årige målmand, som i sommer skiftede til AGF fra netop FCM.

En spiller, som tog samme tur i sommerpausen, er Mikael Anderson, og han var også ramt efter nederlaget.

- Den gør fandeme ondt. Første halvleg var ikke fantastisk for vores vedkommende. Vi startede ikke supergodt, og FCM var kyniske.

- De var oppe i vores felt fire gange og scorede samtlige fire gange, siger islændingen.

Cheftræner David Nielsen mener ikke, at der kan drages konklusioner på baggrund af søndagens dyst, som på forhånd lignede en styrkeprøve for AGF.

- Én kamp fortæller mig ikke, hvor langt vi er kommet. Vi er et sted, hvor vi har et hold med nogle spillere, som er i ligaen for første gang, og de skal lære at spille i Superligaen. De samler erfaring hver uge, og jeg synes, at vi er kommet rigtig langt.

- Ingen er i tvivl om, at vi har et superungt og spændende hold, men vi skal skynde os at blive et hold, som kan bide skeer med FCM. Nu må vi tage den her på siden af hovedet og være endnu mere klar til den næste kamp, siger David Nielsen.