AGF hiver en gammel kending ind på lejeaftale

For et år siden sagde Mustapha Bundu farvel til AGF for i stedet at tage til belgiske Anderlecht. Nu går turen den anden vej.

Den aarhusianske superligaklub oplyser på sin hjemmeside, at den 24-årige offensivspiller fra Sierra Leone skifter på en lejeaftale, der gælder for resten af sæsonen.

Bundu var en stor succes i AGF, da han optrådte for klubben fra 2016 til 2020.

Det blev til 109 kampe og 21 mål i den hvide trøje.

Opholdet i Anderlecht har til gengæld været alt andet end succesfuldt.

Allerede efter et halvt år tog han tilbage til Danmark, hvor FC København stod klar med en lejekontrakt af et halvt års varighed.

Men heller ikke her formåede Bundu at slå igennem. I 14 kampe scorede han et enkelt mål.

I AGF vil han kickstarte karrieren.

- Det er det rette tidspunkt for mig til at komme tilbage og få en frisk start et velkendt sted. Alle ved, hvor meget AGF betyder for mig, og hvad klubben har gjort for mig og min karriere.

- Så da muligheden opstod, var jeg slet ikke i tvivl, og jeg kan ikke vente med at komme i gang, siger Bundu til AGF's hjemmeside.

At dømme ud fra sæsonens syv første spillerunder i Superligaen har AGF da også brug for hjælp.

Det er blevet til tre point i syv kampe, og holdet ligger næstsidst i den bedste danske fodboldrække.

- Jeg ser virkelig meget frem til at få muligheden for at komme tilbage og spille på Ceres Park. Klubben har ikke haft den bedste start og jeg ser frem til at bidrage til, at vi kan få nogen sejre igen foran fansene på Ceres Park, siger Bundu.