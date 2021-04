AGF har nøglespiller klar til Brøndby-brag

I de seneste fire ligakampe uden ham har AGF blot samlet to point, og desuden blev det til et skuffende exit i pokalsemifinalen.

Det sidste var særligt skuffende, fordi AGF havde udsigt til at spille pokalfinale hjemme i Aarhus, men nu må AGF fokusere på Superligaen, hvor holdet er gledet ned på fjerdepladsen med 11 point op til førerholdet, FC Midtjylland.

- Når vi er ude af pokalen, så er vi nødt til at lægge det fra os. Vi kan godt tale om det i lang tid, men min opgave er at få folk sporet ind på, at der er otte sindssygt vigtige kampe tilbage at spille, siger træner David Nielsen til AGF's hjemmeside.

Også Brøndby kommer fra en svær periode, da de seneste to kampe mod FC Midtjylland og FC København begge er endt med nederlag.

Det har sendt Brøndby fra første- til andenpladsen med fire point op til FCM, og dermed har Brøndby brug for en sejr for at hænge på.

- Hvis vi ser på de to seneste kampe, så spillede vi i perioder rigtig god fodbold og kan være tilfredse med præstationerne, men vi skal selvfølgelig have point igen, siger Brøndby-målmand Marvin Schwäbe til Brøndbys hjemmeside.

Han håber, at Brøndby kan lukrere på, at AGF for blot tre dage siden spillede pokalsemifinale mod Randers.

- Måske har de den med ind i benene, så vi skal være klar på at komme med fuld energi og intensitet fra første fløjt og på den måde udnytte et fysisk overskud, som kan vise sig tidligere i kampen end normalt, siger Schwäbe.

Der er kickoff på Brøndby Stadion klokken 18.