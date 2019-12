AGF indledte sæsonen med at tjene et point i de første fire kampe. I de efterfølgende 16 runder har AGF taget 35 point. De seneste tre kom i søndagens udekamp mod topholdet FC Midtjylland.

AGF går på juleferie med luft til Brøndby

Sejren over ligaens førerhold blev grundlagt på ni gyldne minutter, hvor AGF vendte det, der i pausen lignede et nederlag, til sejr i sidste kamp i 2019.

Efter en AGF-sejr på 3-1 ude over FC Midtjylland og Brøndbys pointtab mod Hobro søndag står det klart, at aarhusianerne overvintrer på Superligaens tredjeplads.

