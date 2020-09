AGF erkender fejl: Vores tilskuere stod for tæt

Tilskuerne stod for tæt under kampen, og efter lokalopgøret skulle AGF-spillerne ikke være gået ud på løbebanen.

Det erkender AGF tirsdag på sin hjemmeside, hvor fejlene bliver uddybet.

- Der var perioder i kampen, hvor vores fans i stemningsafsnittet stod op og derfor også var for tætte. Og det er ikke godt nok.

- Det følger vi op på i dialog med vores fans, så vi sikrer, at det ikke sker igen, siger AGF-sikkerhedschef Morten Bjørkmann til klubbens hjemmeside.

AGF har evalueret kampens gennemførsel i forhold til coronaprotokollen.

Og tirsdagens kamp giver anledning til at stramme op, da fans efter kampen stimlede sammen på tilskuerpladserne for at hylde spillerne.

Det skyldtes især, at AGF-spillerne gik ud på løbebanen for at sige tak for kampen og fejre 4-2-sejren tættere på fansene.

- Det var en overtrædelse af myndighedernes anvisning, hvilket også blev påpeget over for AGF efter kampen. Holdet skal blive på banen og ikke bevæge sig ud mod publikum, oplyser AGF.

Sikkerhedschefen vil nu indskærpe, hvordan fans og spillere skal agere i fremtidige hjemmekampe i Aarhus.

- Det var en klar fejl fra vores side, at vi ikke fik sikret, at truppen forblev på banen, da det skabte for stor tæthed på vores stemningsafsnit.

- Det drejer sig om mindre end fem procent af vores gæster og en enkelt kamp, men derfor skal det være i orden alligevel, siger Morten Bjørkmann.

AGF oplyser desuden, at klubben tager myndighedernes anvisninger meget alvorligt og løbende evaluerer kampenes gennemførsel med henblik på forbedringer.

Nogle klubber i Superligaen kan se frem til kampe med færre end 500 personer på stadion.

Tirsdag blev det nemlig besluttet, at klubberne i hovedstadsområdet frem til 1. oktober ikke kan afvikle fodboldkampe i Superligaen med mere end 500 personer på stadion.

Det vil gå ud over FC København og Brøndby, der begge har en hjemmekamp i perioden.