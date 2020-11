AGF er ubekymret ved få clean sheets: Kalkuleret risiko

AGF indkasserede en scoring imod sig efter blot to minutters spil i 2-1-sejren over Lyngby i søndagens Superligakamp.

Tidligere har AGF-træner David Nielsen været kendt for at træne hold, der lukkede få mål ind, men det bekymrer ham alligevel ikke, at hans mandskab har svært ved at spille til nul for tiden.

- Det var jo det første mål, vi lukkede ind i åbent spil i rigtigt mange kampe. Vi har lukket straffesparksmål ind, så vi er jo et godt defensivt hold. Det er jeg ikke så bekymret ved, siger David Nielsen.

Ifølge cheftræneren er der en naturlig forklaring på, at holdet indkasserer mål i langt de fleste kampe. AGF spiller nemlig med langt højere risiko end tidligere, da man ønsker at være farligere i den anden ende.

- Vi spiller på en helt anden måde, hvor vi har en høj bagkæde, hvor det kan ske, at der smutter én i gennem, fordi vi satser på, at vores stoppere er så hurtige nu, siger David Nielsen og tilføjer:

- Vi er gået fra at have en dyb bagkæde til en vanvittig høj bagkæde, og det er jo den transformation, som holdet har været i gennem. Det er den kalkulerede risiko, vi spiller med. Vi spiller for at vinde kampene - ikke nødvendigvis for at holde nullet.

En af dem, der er ansat til at forsvare AGF-målet, er forsvarsspilleren Frederik Tingager. Han kunne godt snart ønske sig at holde buret rent, men er ellers ikke bekymret for AGF-forsvaret.

- Det er klart som forsvarsspiller, vil du altid gerne have et clean sheet. Jeg vil ikke sige, at vores forsvar ikke fungerer. Det synes jeg, det gør. Nogle gange må man også give kredit til modstanderen for at sparke den godt ind.

- Så det er ikke noget, vi har haft snakket om. Det er klart, at vi ønsker selvfølgelig at holde clean sheet i alle kampe, men det er ikke muligt i Superligaen. Det vigtigste er, at vi vinder kampene, siger Frederik Tingager.

AGF møder torsdag Kolding IF i Sydbank Pokalen.