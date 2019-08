AGF-emne om kritik af klubben: Det har ændret sig

Rygaard har fortalt, at han er smigret over interessen fra AGF, men for to år siden havde piben en anden lyd, da FCN-spilleren forholdt sig til David Nielsens skifte fra Lyngby til AGF.

I et interview med Jyllands-Posten bekræftede Rygaard, at han ikke selv kunne finde på at skifte til AGF, og han sagde blandt andet:

- Der er meget om ørerne i AGF. Der er meget uro og jeg-ved-ikke-hvad, sagde han til avisen.

Men nu har den 28-årige midtbanespiller ændret holdning, fortæller han.

- Det er to år siden, så det ændrer sig selvfølgelig. Jeg har ikke noget imod AGF overhovedet, forklarer Mikkel Rygaard og fortsætter.

- Jeg synes, AGF er en storklub, og som mange nok ikke ved, så var det min favoritklub som ung, men jeg ved ikke lige, hvad jeg skal kommentere på det yderligere.

I interviewet med Jyllands Posten rettede FCN-spilleren blandt andet kritik mod AGF-bosserne Peter Christiansen og Jacob Nielsen. Det rører dog ikke længere Rygaard, hvad de to gør.

- Hvad PC (Peter Christiansen, red.) og Jacob (Nielsen, red.) gør, det er op til dem. Det har jeg ikke yderligere kommentarer til.

Rygaard fortæller desuden, at han endnu ikke har set et tilbud fra AGF. Men skulle der komme et, så er det interessant for den erfarne midtbanespiller.

I FC Nordsjælland har Rygaard ikke fået den sæsonstart, som han kunne have ønsket sig, og han har blandt andet siddet på bænken i to fulde kampe i træk - senest i lørdagens 2-1-sejr over Hobro.

Ifølge cheftræner Flemming Pedersen har det dog ikke været meningen, at Rygaard ikke skulle spille.

Men skulle FCN-spilleren forlade klubben, så forventer træneren ikke at erstatte Rygaard med en spiller udefra.

- Rygaard er en vigtig del, men der er ingen i den her klub, som er uerstattelig.

- Jeg tror ikke, der kommer noget ind den anden vej, for så tager vi fra U19-holdet.