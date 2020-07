AGF droppede frygten og har fået taget på FCK

Søndag nedlagde AGF-træner David Nielsens mandskab for anden gang i juli FC København, som aarhusianerne ellers ikke havde besejret i 11 år for to uger siden.

AGF har gang i en forrygende sæson i Superligaen og er sikker på at slutte i top-tre for første gang i mere end to årtier.

Det blev til en forrygende 4-2-sejr, der samtidig sendte AGF forbi FCK i tabellen, hvor holdet nu er på andenpladsen.

- Vi havde på forhånd bestemt os for, at vi ikke skulle tage nogen som helst frygt for FCK med os ind i Parken.

- Det endte med at blive en super kamp for os, og vi ramte vores højeste niveau, siger David Nielsen.

AGF indtager nu andenpladsen med 63 point, mens FCK har 62 på andenpladsen.

På sidelinjen kunne AGF-direktør Jacob Nielsen se det, han betegner som en manifestation.

Kevin Diks og Jakob Ankersen bragte i første halvleg gæsterne foran med 2-0, inden Jens Stage reducerede til 1-2.

Efter pausen øgede Casper Højer til 3-1, inden Patrick Mortensen cementerede AGF-sejren med 4-2-målet.

- Der har været skrevet meget om, at vi ikke har slået FCK siden 2009 - at vi ikke havde slået dem i et årti. Nu kan man sige, at vi har slået dem hver gang, at vi har mødt dem i det nye årti.

- Kampen var en manifestation af det, som vi har gang i, siger direktøren.

Han roser både sportschefen Peter Christiansen og cheftræner David Nielsen.

- Vi har fra starten rost den bredde, som PC (Peter Christiansen, red). har skabt i truppen, og som David har udnyttet.

- Det gjorde vi også efter fem runder, hvor David var fyringstruet i pressen med to point. Vi var dengang 13 point efter FCK. Nu står vi her på andenpladsen med to runder tilbage.

- Vi var blevet mentalt indlagt, hvis vi havde nævnt det dengang efter to runder, siger Jacob Nielsen.

Sportschef Peter Christiansen er også godt tilfreds med udviklingen. Om det ender med en andenplads, tør han ikke sige.

- Det er stadig åbent. Vi har et point mere end dem nu.

- Vi skal ikke drage konklusioner før sæsonen er forbi. Hvis man tager de første fem-seks uger af sæsoner væk, så har vi været rigtig gode. Vi er svære at spille imod, og vi har en sulten gruppe, siger sportschefen.