AGF-direktør kalder europæisk chokexit for en fiasko

Det er en fiasko for AGF, at klubben torsdag røg ud af Conference League-kvalifikationen efter samlet nederlag til upåagtede Larne FC fra Nordirland.

Klubben måtte nøjes med 1-1 i torsdagens returopgør og tabte dermed samlet med 2-3.

- Sådan et resultat betyder meget for vores selvforståelse. Man skammer sig lige i øjeblikket.

- Det er klart, at det for AGF og for dansk fodbold er en fiasko. Det er ikke godt nok, og det er noget, der skal arbejdes på, siger AGF-direktøren, der i samme ombæring anerkender Larnes indsats.

- Det vil være respektløst over for Larne at kalde resultatet for pinligt, for de var bedre end os over to kampe.

- Vi var heldige med at have en chance i den her kamp, for vi burde have tabt med mere end 1-2 i første kamp, siger han med henvisning til AGF's nederlag i holdenes første kamp.

Gennem torsdagens kamp havde AGF svært ved at skabe de afgørende chancer, og aarhusianernes offensiv fremstod i perioder en anelse tandløs.

Samtidig blev Jon Dagur Thorsteinsson vist ud allerede i første halvleg.

Det samlede nederlag kommer dog ikke til at have nogen betydning for holdets ageren på transfermarkedet i løbet af sommeren. Det understreger Jacob Nielsen.

- Resultatet får ikke nogen betydning i forhold til eventuelle forstærkninger.

- Vi har bevist, at truppen er stærk nok, selv om vi tabte. Vi kunne lige så godt have vundet den her kamp.

- Vi vurderer ikke truppens forfatning ud fra en enkelt kamp, siger Jacob Nielsen.

AGF's cheftræner, David Nielsen, var også ærgerlig efter torsdagens kamp.

- Det er skuffende på vegne af dansk fodbold, at vi ikke formåede at komme videre i de her to kampe.

- Det har nogle konsekvenser, når man ryger ud til sådan et hold, men det handler bare om at mande sig op.

- Vi må sætte os ned og analysere på, om der er noget fundamentalt, som vi har gjort forkert i de her kampe. Men det er klart, at det er sindssygt skuffende, det her, siger David Nielsen.

Patrick Olsen scorede AGF's ene mål, men det løftede ikke stemningen hos midtbanemotoren.

- Det er jo en skandale, at vi ryger ud til et mandskab af den kaliber, men vi har jo bare ikke været gode nok, siger Patrick Olsen ærligt.