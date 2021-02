AGF deler med Vejle i uskøn forårspremiere

AGF måtte tirsdag aften tage til takke med 0-0 og et enkelt point i Vejle efter en rodet affære i første runde af forårssæsonen i Superligaen.

De to mandskaber har ellers tradition for at spille målrige opgør mod hinanden, efter at hver af de sidste to indbyrdes kampe er endt med seks mål, men denne gang blev det altså en målløs fuser i Nørreskoven.