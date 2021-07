AGF deler med FCN i blandet optakt til europæisk gyser

Her er AGF tvunget til at slå Larne FC på Ceres Park for at undgå noget af en fiasko. De undertippede nordirere vandt nemlig 2-1 i det første opgør, hvor AGF skuffede fælt.

I Farum var AGF fint med spillemæssigt og havde i perioder kontrol med stor fysik, indtil kræfterne slap op, men offensivt er der fortsat grund til panderynker for aarhusianerne, der ikke skabte meget i åbent spil.

FCN kom til de fleste chancer, men udnyttede aldrig overtaget og har derfor blot et enkelt point efter to kampe i Superligaen. AGF har to af slagsen.

Ingen af de to mandskaber formåede for alvor at tage initiativet i kampens indledning, der var ganske urytmisk grundet en del tekniske fejl og mange frispark.

FCN fik dog stille og roligt gang i offensiven med stor bevægelighed og hurtig boldomgang, hvilket skabte en række store chancer.

Værterne var flere gange kun var en lang tå fra at score efter flotte opspil og hårde, flade indlæg fra kanterne.

Da pausen nærmede sig, fik AGF bedre styr på presset og dikterede spillet i perioder, men gæsterne fandt ikke løsningerne på den sidste tredjedel til at for alvor gøre det farligt.

FCN tog efter pausen taktstokken tilbage, mens AGF stod dybere og forsvarede sig solidt.

Som anden halvleg skred frem, stod kramperne i kø på AGF-holdet, men værternes fysiske overtag gav aldrig pote, så de to mandskaber delte i porten.