AGF-boss om tillid til træner: Useriøst at snakke om nu

AGF har blot to point efter seks kampe i ligaen, mens man i starten af sæsonen røg tidligt ud af europæisk fodbold efter et overraskende nederlag til nordirske Larne.

- Det gider jeg slet ikke komme ind på. Jeg synes, det er useriøst, siger AGF-direktøren.

Jacob Nielsen erkender dog, at cheftræneren lige så vel som alle andre i klubben har et ansvar for den krise, som klubben befinder sig i.

- Jeg tror, at alle er klar over, at David har et ansvar som cheftræner. Det har vi jo alle sammen.

- Det er der mange, der tager på sig, og så må vi bare stå sammen og arbejde hårdt, siger han.

David Nielsen fastslår, at han ikke mangler noget i sit setup lige nu, og at det er hans ansvar at få holdet ud af formkrisen.

- Vi mangler ikke noget. Alt, vi skal bruge nu, er at få brikkerne til at vende rigtigt. Det er det, der er min opgave.

- Derfor skal jeg sørge for at vende de brikker rigtigt og sikre, at vi kommer derhen, hvor vi skal hen, siger træneren.

Søndagens overmagt fra Viborg blev ledt af en gammel AGF-kending i Lars Friis, som indtil januar i år var assistent for David Nielsen, inden han blev hyret som cheftræner i domkirkebyen.

Han mener, at hans tidligere arbejdsgiver er inde i periode, hvor marginalerne er imod holdet.

- Man ved jo, at nogle gange er det stolpe-ind, og andre gange er det stolpe-ud.

- AGF er i en periode med stolpe-ud, og det gør jo ondt på klubben, og det sætter sine spor. Det sætter sine spor på spillerne og staben omkring, og det går op og ned i fodbold.

- Jeg har selv været i klubben i perioder, hvor det er gået godt, og hvor det er gået skidt, og man ved, det rammer i AGF, fordi det er en klub med store ambitioner, siger Viborg-træneren.