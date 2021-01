AGF belønner langtidsskadet australier med ny kontrakt

AGF-direktør Jacob Nielsen er sikker på, at AGF nok skal blive belønnet for kontraktforlængelsen, når Zach Duncan igen er klar til at spille på højeste niveau.

- Zach Duncan er en dygtig og talentfuld spiller, der allerede viste sig godt frem, inden han blev skadet tilbage i maj sidste år. Han er en dynamisk spiller med en god teknik, og samtidig besidder han mange af de dyder, som vi sætter pris på i AGF.

- Han har arbejdet hård, målrettet og fokuseret på at komme tilbage igen. Det har været godt at følge, og vi ser alle frem til at se ham på banen igen for fuld styrke, siger AGF-direktøren.

Zach Duncan har ikke været i aktion siden runde 21 i sidste sæson - 28. maj 2020 - da han blev skadet i en kamp mod Randers. Den australske slider har spillet 15 superligakampe.

Hans tidligere kontrakt løb til sommeren 2023.