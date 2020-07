AGF banker mestrene og haler ind på FCK i sølvkamp

Hullet til sølvmedaljerne og FC København lyder derfor kun på to point, inden de to mandskaber tørner sammen i næste runde.

Et sultent AGF-mandskab anført af den dobbelte målscorer Patrick Mortensen gjorde det svært at tyde, hvilket at de to mandskaber der i forrige runde blev kåret til dansk mester.

FC Midtjylland havde syv ændringer fra startopstillingen i forrige rundes guldkamp, hvilket kunne ses i store dele af kampen, hvor FCM-spillerne havde svært ved at finde hinanden på den sidste tredjedel af banen.

Omvendt var det et tændt AGF-mandskab, der kunne gå til opgøret vel vidende, at FC København havde smidt point i kampen om sølv, da lokalderbyet mod Brøndby endte 0-0.

Det var derfor et AGF-hold, der indledte kampen i et intenst pres mod mestrene, hvilket kastede et tidligt mål af sig.

I det ottende minut brød hjemmeholdet igennem FC Midtjyllands venstre side, hvor AGF-back Casper Højer Nielsen fandt en fri Patrick Mortensen bagest i feltet. Han headede sikkert bolden i mål til 1-0.

Der var optræk til flere AGF-scoringer i første halvleg, men de fremmødte tilskuere måtte vente til det 50. spilminut, hvor Casper Højer Nielsen bragede AGF på 2-0.

I forbindelse med et hjørnespark modtog venstrebacken bolden uden for feltet, og han kanonerede den ind bag en chanceløs Jesper Hansen i FCM-målet.

I det 74. minut blev det til 3-0, da Patrick Mortensen igen fandt vejen til nettet, da han efter klumpspil i FCM-feltet sparkede bolden ind via stolpen.

AGF møder FCK på udebane næste søndag i en direkte duel om sølvmedaljerne.