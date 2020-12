AGF-angriber går fra skurk til helt i sejr over Brøndby

Dermed fik han rådet bod på en fejl, han begik ved gæsternes udligning kort før pausen. Han dukkede sig for bolden ved forreste stolpe på et hjørnespark, så Brøndbys svenske Simon Hedlund nemt kunne prikke bolden i mål.

Topscorer Patrick Mortensen scorede mandag sit ottende superligamål i bare 11 kampe for AGF, da han bankede aarhusianernes sene 2-1-mål i kassen i 3-1-sejren over Brøndby.

Han mener, at Brøndby-målet helt sikkert var hans fejl, da han blev i tvivl.

- Den tager jeg da 100 procent på min kappe. Jeg gik egentlig bare fejl af den, da jeg blev i tvivl lige i øjeblikket.

- Det gik så stærkt, og jeg var bange for, at den ville ramme mig på armen. Og så havde jeg også en klar fornemmelse af, at bolden ville gå i sidenettet, siger angriberen.

Den polske AGF-målmand Kamil Grabara så heller ikke alt for godt ud i situationen, da Hedlund nemt fik afskærmet den store målmand, der dermed ikke fik fat i bolden.

Grabara lavede en brøler i sidste rundes nederlag til FC Nordsjælland, men denne gang var det ikke polakkens skyld, mener AGF-træner David Nielsen.

- Det var Patricks område, så det var ikke Grabaras fejl. Sådan en bold skal aldrig ind i det rum, for sådan forsvarer vi os ikke på hjørnespark, lyder det fra Nielsen.

Han siger dog, at målmanden godt kunne have brugt lidt mere fysik ved målet.

- Han kunne godt have vist lidt mere fysik, men nu har vi lige vundet 3-1, og han havde en fantastisk redning.

- Der har været meget kritik af ham, men når hans medspillere ikke gør deres job, kan vi ikke stille krav til ham, fastslår AGF-træneren.

Mortensen nævner, at han hellere vil brænde ti chancer end at være skyld i et mål til modstanderne. Derfor var han naturligvis glad for sit mål til 2-1, der tog pusten fra Brøndby.

- Det var et vigtigt mål på et godt tidspunkt. Man kunne godt mærke på Brøndby, at 1-1 var et fint resultat.

- Brøndby var en mand i undertal og skulle op og jagte efterfølgende, men kort efter scorede vi til 3-1 med et vanvittigt vigtigt mål af Grønbæk (Albert, red.), siger han.

Brøndby blev reduceret til ti mand kort efter pausen, da unge Morten Frendrup modtog sit andet gule kort.