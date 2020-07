AGF-angriber er testet positiv for corona før sølvjagt

AGF, der søndag sikrede mindst DM-bronze, og som også har sølv inden for rækkevidde inden de to sidste runder, fik testet spilleren positiv ved den ugentlige coronatest, der foretages efter Divisionsforeningens retningslinjer.

AGF-angriberen Mustapha Bundu er blevet testet positiv for coronasmitte og sættes i karantæne. Han bruges derfor ikke i resten af sæsonen.

- Efter tirsdagens test kom Bundus resultat ud som positiv. Han er symptomfri, og vi følger nu de retningslinjer fra Divisionsforeningen for personer, der er testet positiv, siger sportschef Peter Christiansen.

AGF må se bort fra Bundu i kampene mod FC Nordsjælland og Brøndby.

- Det er ærgerligt, at vi må undvære en spiller af den her kaliber i de kommende to kampe. Men vi følger naturligvis de givne retningslinjer og tager vare på situationen - blandt andet med yderligere test af hele gruppen, siger sportschefen.

Bundu, der er noteret for otte mål i superligasæsonen, har været ude med en skade på det seneste, men blev søndag skiftet ind ude mod FC København, der blev slået 4-2 i Parken.

Søndag blev det en kendsgerning, at AGF vinder medalje i Superligaen for første gang siden 1997.

Det blev fejret af fansene i Aarhus, og spillerne Mustafa Amini og Zach Duncan, der ikke deltog i AGF's kamp mod FCK, tog del i festen, hvorfor de mandag blev taget ud af truppen for at blive coronatestet.

Onsdag meddeler AGF, at alle andre spillere end Bundu er testet negative.

Inden de to sidste spillerunder i mesterskabsspillet ligger AGF på andenpladsen med 63 point, mens FCK følger lige efter med 62 point.

Senere onsdag skal AGF i aktion ude mod FC Nordsjælland, mens FCK torsdag besøger AaB.

Søndag afvikles sidste spillerunde, hvor AGF tager imod Brøndby, og FC København i Telia Parken skal møde FC Nordsjælland.