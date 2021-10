AGF-anfører Niklas Backman stiller støvlerne på hylden

Niklas Backman har spillet sin sidste kamp på topplan.

Den 32-årige svensker stopper med øjeblikkelig virkning sin aktive karriere på grund af skadesproblemer, skriver AGF på sin hjemmeside.

- Efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at jeg ikke længere skal spille fodbold. Det har i sagens natur været en af de sværeste beslutninger i mit liv, men nu hvor den er taget, er jeg også lettet, og jeg ser nu frem til et nyt kapitel i mit liv, siger Backman til klubbens hjemmeside.

Det er efterveer fra tidligere hovedskader, der primært har ført til Backmans beslutning.

- Jeg har lyttet til lægerne, og sammen med min familie har jeg taget en beslutning om, at min krop ikke længere kan holde til at spille elitefodbold - jeg skal også tænke på mit liv efter fodbold, og jeg ønsker ikke at løbe nogen risiko med mit helbred, siger forsvarsspilleren.

Backman overgår til en endnu udefineret rolle i klubbens sportslige organisation.

- Vi har aldrig været i tvivl om, at vi gerne ville fastholde ham i AGF. Det har været en længere dialog, som vi allerede tog hul på, da vi forlængede aftalen med ham senest, som vi så nu skal gøre færdig.

- Allerede den gang fortalte vi Niklas, at vi gerne ville beholde ham i klubben efter hans karriere - det er så desværre allerede blevet aktuelt nu, siger AGF's direktør Jakob Nielsen.

Nielsen kalder Backmans beslutning for moden og erklærer sig trist over at sige farvel til svenskeren på banen.

- Kulturbærer er et ord, der bruges meget i vores verden, men det passer rigtig godt på Niklas, som altid har indkapslet de værdier, der præger vores klub.

- Han har vindermentalitet, han arbejder hårdt, og han har altid taget ansvar for sine omgivelser og sin klub. Og på den måde har han på flotteste vis repræsenteret AGF og vores værdier, siger Jakob Nielsen.

Backman står noteret for 109 kampe for AGF, som han kom til i januar 2016.

Karrieren tæller også ophold i AIK Stockholm og kinesiske Dalian. Han har spillet seks A-landskampe for Sverige.