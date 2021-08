Ærgerligt forbund: Axelsen er stadig landsholdsaktuel

Danmarks største badmintonprofil, Viktor Axelsen, flytter til Dubai med sin familie for blandt andet at optimere sine træningsforhold.

Hidtil har Axelsen trænet i elitecenteret i Brøndby, og forbundet Badminton Danmark har det todelt med stjernens valg.

- Badminton Danmark er naturligvis ærgerlig over, men har respekt for Viktor Axelsens beslutning om at flytte til Dubai og for hans ønske om ny inspiration.

- Forbundet opfatter dog ikke hans flytning som udtryk for en utilfredshed med samarbejdet eller eliteprogrammet, siger Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Badminton Danmark påpeger, at der er blevet udviklet verdensklassespillere - blandt andre Axelsen - via den danske model gennem flere årtier.

- Derfor fremkalder Viktor Axelsens beslutning om at flytte til Dubai heller ikke panik hos lederne i Badminton Danmark. De har gennem længere tid været orienteret om OL-guldvinderens planer og har derfor haft mulighed for at overveje konsekvenserne, skriver forbundet.

Umiddelbart kan Axelsen stadig repræsentere Danmark i de turnering, hvor det er aktuelt, og han kan udtages til individuelle mesterskaber, oplyser forbundet.

Axelsen opfylder dog ikke længere retningslinjerne i den kollektive landsholdsaftale mellem elitespillerne og forbundet.

- Der vil være nogle ydelser og support, som Viktor ikke længere kan benytte sig af, men forbundet kommer eksempelvis fortsat til at have et træningssamarbejde, når Viktor er i Danmark eller deltager i forbindelse med mesterskaber, såvel individuelt som for landshold, skriver Badminton Danmark uden at uddybe.