Ærgerlig Priske: Atalanta scorede mål uden at anstrenge sig

- Vi startede godt i de første ti minutter, men så begyndte vi at lave for mange fejl - særligt med bolden. Det er der ikke råd til mod sådan nogle hold, så kommer man i problemer, siger Brian Priske.

- Nogle af deres mål får de helt uden at anstrenge sig. Det er, fordi vi af en eller anden årsag mister bolden, eller ikke gør de ting, vi plejer, lyder det.

FCM-træneren havde valgt en relativt offensiv opstilling til onsdagens kamp.

Der var således blevet plads til fire udpræget offensive spillere og kun to spillere på den centrale midtbane, Jens-Lys Cajuste og Frank Onyeka.

- Der er da nogle ting, der ærgrer mig, og selvfølgelig havde jeg også overvejet, om vi skulle spille med tre mand centralt.

- Der er ingen tvivl om, at det var en af mulighederne. Omvendt var jeg sikker på, at vi kunne klare det. Men her bagefter er der masser af tanker i hovedet, om hvad man kunne og skulle have gjort, siger han.

Han erkender dog også, at Atalanta, der er blevet nummer tre i Serie A de seneste to sæsoner, var en stor mundfuld.

- Det er tydeligt, at vi mødte et rigtig stærkt hold i dag. Vi vidste, at Atalanta ville blive en svær opgave, og i dag fik vi en smag af, hvad det vil sige at spille Champions League-fodbold, og hvor høj kvaliteten er.

- De små fejl bliver straffet, lyder det fra Priske.

FCM's næste opgave i Champions League er ude mod Liverpool 27. oktober.