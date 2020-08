Ærgerlig Pernille Harder: Vi skulle have været mere modige

Landsholdsanfører Pernille Harder ærgrer sig over, at Wolfsburg ventede frem til anden halvleg af søndagens Champions League-finale mod Lyon med at spille modigt.

- Lige nu står jeg med en skuffelse.

- Hvis man ser over hele kampen, så var Lyon det bedste hold i dag. Vi pressede dem godt i anden halvleg, for der var vi mere modige i vores defensiv, og det skulle vi have været fra starten, for så havde det måske ikke stået 0-2 ved pausen, men 0-0, eller vi kunne have ført, siger Harder.

Danskeren var selv med i opspillet til Wolfsburgs reducering 13 minutter inde i anden halvleg. Det lykkedes dog aldrig for Wolfsburg at få udlignet, selv om tyskerne kom bedre med og fik lagt et tryk på Lyons felt.

I stedet udbyggede Lyon føringen til sidst og sikrede sejren.

- Vi skulle kæmpe hårdt for at få chancer, mens Lyon ikke skulle kæmpe lige så hårdt. Selvfølgelig er det frustrerende at stå her med et nederlag, siger Pernille Harder.

Det er et ubesvaret spørgsmål, om søndagens Champions League-finale var Harders sidste kamp i den lysegrønne Wolfsburg-trøje. Hun sættes kraftigt i forbindelse med et skifte til engelske Chelsea, men vil ikke selv bidrage til rygterne.

- Det kommenterer jeg ikke på lige nu, siger Pernille Harder.

Hun har spillet for Wolfsburg siden 2017, og hun har nu været med til at tabe to Champions League-finaler med den tyske klub.

I 2018 stod Lyon også i vejen i finalen, og det franske hold har nu vundet den prestigefyldte turnering fem år i træk.